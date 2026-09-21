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Un detenido en Ceuta tras el ataque al vehículo en el que iba la diputada Julia Ferreras

Los detalles El incidente se produjo sobre las 20:15h de este domingo en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos de la ciudad para condenar la llegada del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, al que acusaban de "radical" y de venir a "romper la convivencia".

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La Policía Nacional detuvo este domingo a un ceutí acusado de causar daños en un vehículo donde viajaban la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas.

El incidente se produjo sobre las 20:15h en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos de la ciudad para condenar la llegada del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, al que acusaban de "radical" y de venir a "romper la convivencia".

Tensión en el puerto

Varios de los participantes en la concentracióndetuvieron el paso de un turismo a cuyos tripulantes desconocían, debido a que, según relataron a esta agencia algunos de los implicados, el copiloto --Rafael Borrego-- comenzó a grabarles y a recriminarles lo que hacían.

Los manifestantes lanzaron huevos contra el coche y lo zarandearon, lo que forzó la intervención inmediata de la Policía Nacional. También hubo enfrentamientos entre las personas de la protesta y los agentes. Al llegar antidisturbios de refuerzo tuvieron que disparar al aire.

El detenido está acusado, además de por daños a un vehículo, por atentado contra agentes de la autoridad. A posteriori al episodio de violencia se ha conocido la identidad de quienes iban en el coche. Los manifestantes cargaron contra ellos al confundirlos con miembros del grupo navarro.

El secretario general del partido Ceuta Ya, Mohamed Mustafa, ha informado sobre quiénes eran las personas que viajaban en el coche, y ha adelantado que Ferreras ya ha presentado una denuncia en sede policial.

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