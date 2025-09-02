Ahora

Juanma Romero, tras decir Sánchez que va a aguantar hasta 2027: "Dio un mensaje de fortaleza frente a la derecha que constantemente le pide elecciones"

El periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, analiza en este vídeo el mensaje que el presidente del Gobierno mandó a través de su primera entrevista en televisión del curso político, en la que volvió a negar un adelanto electoral.

Juanma Romero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en su entrevista en TVE que este año presentará Presupuestos Generales del Estado ante la Cámara, aunque sabe que no será fácil que salgan adelante. El periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, asegura que "esta vez, el compromiso es reiterado y más firme".

Quizá también, añade el periodista, "porque el presidente ha llegado a la conclusión de que tiene que cumplir ese mandato constitucional. Pero debe presentarlo incluso también para retratar al resto de grupos parlamentarios, que digan qué no les gusta y qué sí. Y por supuesto también para presentar su propio proyecto político".

El mensaje que dio el presidente, asegura Romero, es que "va a aguantar y a resistir el pulso y los embates de la derecha y que va a permanecer en el cargo hasta que se convoquen elecciones en 2027". Es más, Sánchez fue muy explícito en asegurar que no irá a elecciones, aunque le tumben los Presupuestos.

Dio por tanto, remata Romero, "un mensaje de fortaleza y resistencia frente a la derecha que constantemente le pide elecciones". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

