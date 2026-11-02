Juanma Romero analiza la posición de Puente: "Hay muchas dudas sobre su continuidad en el Gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el PSOE"

El periodista de El Independiente Juanma Romero informa sobre la situación del ministro Óscar Puente que este martes, 3 de noviembre, comparecerá sobre el trágico accidente de Urda en la Diputación Permanente.

"Ni dimite ni le cesan ni está previsto que sea en las próximas horas", afirma el periodista Juanma Romero, de El 'Independiente', sobre el ministro de Transportes Óscar Puente, en el punto de mira tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en el que han perdido la vida 69 personas.

Este martes, 3 de noviembre, dará una comparecencia sobre el accidente en la Diputación Permanente donde no solo la oposición, sino también socios de investidura están a favor de su dimisión.

Pese a todo, informa, "hay muchas dudas sobre su continuidad en el Gobierno, tanto en el propio Ejecutivo como en el PSOE, porque consideran que es complicado que se pueda mantener al frente y que pueda restañar la confianza un ministro al que sí que reconocen que da explicaciones y que da la cara, pero que no deja de ser el responsable político de los accidentes que han causado 115 muertos, al menos, en menos de 10 meses".

Por lo tanto, según Romero, habrá que esperar a ver qué ocurre mañana en la comparecencia "cuando se escenifique esa hostilidad del del Congreso de los Diputados hacia él y ver qué pasos siguientes da el PSOE": "Esta semana va a ser muy institucional, pero la campaña sigue y, desde luego, se le presenta muy cuesta arriba al presidente del Gobierno", concluye.

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