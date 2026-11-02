Cinco días después del accidente ferroviario Ana sigue esperando retirar el cuerpo de su hermano: "Hacen falta manos. No es justo"

Los detalles Ana cuenta en Al Rojo Vivo que una de las cosas que le está dando fuerza en estos momentos es que este lunes 2 de noviembre es su cumpleaños. De alguna manera ella cree que su hermano fallecido lo que no quiere es que recuerde este día como el día en que lo enterró.

En la casa sacerdotal de Urda, Toledo, solo queda la familia Benítez. David, hermano de Ana, viajaba en el vagón del AVE que sufrió un accidente ferroviario, donde 69 personas perdieron la vida. Cinco días después, la familia espera en Urda para trasladar el cuerpo a Sevilla. David tenía 38 años y deja dos hijos pequeños. Ana relata la angustia de buscar a su hermano tras el accidente, creyendo inicialmente que estaba vivo por un error médico. La familia fue informada de su fallecimiento y esperan poder llevarse el cuerpo. Ana agradece a los trabajadores y critica la falta de recursos. Aunque evita hablar de responsabilidades políticas, encuentra fuerza en su cumpleaños, recordando que su hermano no querría que lo asocie con su entierro.

En la casa sacerdotal de Urda, Toledo, solamente queda una familia española, la familia Benítez. David, el hermano de Ana, viajaba en el vagón 1 del AVE que sufrió el accidente ferroviario del pasado miércoles, donde 69 personas perdieron la vida.

Pero cinco días después del trágico accidente, la familia de Ana aún continúa en Urda a la espera de realizar los permisos necesarios para poder retirar su cuerpo y llevárselo a Sevilla. David tenía 38 años y deja huérfanos a dos niños, un niño y una niña de 1 y 2 años.

Según cuenta Ana en una entrevista en Al Rojo Vivo, ellos llegaron el mismo miércoles y abrieron la puerta de la casa sacerdotal. "No había nadie más, solamente nosotros", señala.

Su hermano fue a Madrid por trabajo. El martes por la noche tenía una cena de trabajo y, según cuenta, volvía a Sevilla el mismo miércoles por la mañana. "En cuanto vimos las noticias del accidente ya sabíamos que él estaba en el tren y fue una locura para intentar localizarlo", señala.

Al principio, apunta, pensaban que estaba con vida. "Nosotros pensamos por un error que hubo de un documento médico, que parecía que lo habían atendido, pero finalmente era una confusión. La realidad es que él nunca se puso en contacto con nosotros, entonces pues eso ya te da señales de que bien no está", relata.

"Llegaron primero mi padre, mi marido y mi cuñada, la mujer de mi hermano, con la esperanza que nos dijeran que estaba en algún hospital, que seguía vivo. Pero ya nos comunicaron hace unos días que no, que ya todos los hospitalizados estaban identificados, estaban sus familias avisadas y ya está. Y después han ido familia por familia notificando lo que ya todos sabíamos", apunta.

Esto fue, dice, la noche del 30 al 31. Esa noche les comunicaron que ese mismo 31 se lo iban a poder llevar por la tarde, a las 20.00 de la tarde, pero relata, "recibimos una llamada por la mañana de que no se podía retirar todavía el cuerpo porque había que hacer unas pruebas complementarias y hasta hoy".

"Aquí seguimos esperando, sin noticias", asegura. Aun así, ha hecho hincapié en que le consta que "los profesionales que están trabajando en esto están trabajando a destajo".

Acto seguido, Ana ha querido agradecer "a todas las personas que sé que están trabajando sin descanso todos estos días", aunque ha lamentado que "sigamos aquí hoy, tanto mi familia como ellos para servirnos a nosotros no es justo, ni para ellos ni para nosotros".

"Si algo así vuelve a suceder hacen falta manos y hacen falta muchos más servicios. No podemos limitarnos a contar con las personas que simplemente están trabajando porque me consta que las personas que están analizando el tema del cuerpo de mi hermano que llevan trabajando toda la noche son las mismas personas que llevan trabajando todos los días anteriores sin descanso y eso no es justo", critica.

Al ser preguntada por qué opina que ningún político haya asumido ninguna responsabilidad ni que el ministro Óscar Puente haya dimitido, Ana señala que "no me compete hablar de eso, ni me hace bien, no es sano". "Yo tengo mi cabeza en otra cosa", añade.

Además, Ana cuenta que una de las cosas que le está dando fuerza en estos momentos es que este lunes 2 de noviembre es su cumpleaños y que de alguna manera cree que su hermano lo que no quiere que recuerde este día de su cumpleaños como el día en el que enterró a su hermano. "No puede ser de otra forma", apunta.

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