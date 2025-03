Juanma Lamet, sobre la guerra comercial de EEUU: "Trump tiene talento para manipular a una parte de la sociedad apelando a pasiones bajas latentes"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet no ha mostrado sorpresa ante el nuevo arancel impuesto por Donald Trump a los países que compren petróleo venezolano, ni la cancelación de los permisos para exportar crudo. "No se puede decir que no lo anunciara", ha afirmado.

Lo que sí reconoce y destaca del presidente estadounidense es "su gran talento para manipular a una parte significativa de la sociedad estadounidense, apelando a pasiones bajas latentes". Lamet ha explicado que esto responde a un "complejo de inferioridad y victimización" que Trump está capitalizando con plenos poderes.

El periodista tambien ha reflexionado que Trump engañó durante la campaña, "haciendo creer que sería como Ronald Reagan, pero en realidad se parece más a Cartman de South Park: un hombre vengativo, egocéntrico, irascible, caprichoso y populista, que odia a los diferentes y usa esas pasiones bajas para hacer política, lo que lleva al desastre".

"Él quiere aplicar una teoría del caos: todo a la vez, todo el tiempo, para despistar y colar su agenda, lo que inevitablemente termina en desastre", sentencia.