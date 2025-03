Repsol cae en Bolsa ante la decisión de Trump de revocar su permiso para operar en Venezuela

Repsol ha caído más de un 2,6% en la apertura de la Bolsa este lunes, hasta situarse en 12,13 euros por acción, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar los permisos de varias petroleras que exportan crudo venezolano, entre ellas la empresa española.

Fuentes de la compañía han confirmado a laSexta que el viernes por la tarde recibieron una carta del Departamento del Tesoro del país norteamericano cancelando su permiso para operar en Venezuela. Ahora, tienen hasta el 27 de mayo para poner fin a sus operaciones en el país. Desde Repsol, no obstante, afirman que aceptan la legalidad vigente. A su vez, recuerdan que llevan en Venezuela desde 1993 y que esta no es la primera vez que sufren complicaciones por las sanciones estadounidenses.

Además de Repsol, entre las compañías afectadas están la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries, que habían recibido permisos para operar con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo, de manera excepcional por las sanciones contra el Gobierno venezolano.

Dichas licencias, que fueron concedidas durante la Administración Biden, eran exenciones o cartas de conformidad para permitir a estas empresas operar en Venezuela y exportar el petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA sin que les afectasen las sanciones de Washington.

Apoyo del Gobierno

Desde el Gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este lunes tranquilidad y no precipitarse "hasta no conocer en detalle" qué supondrá ese veto de EEUU. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Servimedia, ha señalado que el Ejecutivo está en contacto con la compañía y "analizando esa decisión" de la Administración Trump. "No hay que precipitarse en estos momentos hasta no conocer en detalle qué supone y cómo puede afectar y el margen de diálogo que todavía cabe", ha dicho.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno estará al lado de Repsol y de las empresas españolas en la guerra comercial emprendida por Trump. En declaraciones a 'TVE' recogidas por Europa Press, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía "desde el punto de vista del abastecimiento".