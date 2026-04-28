Lamet califica el rifirrafe entre Mónica García y Emilio Delgado en ARV como un "espectáculo de altísimo voltaje" y advierte: "Políticamente es muy negativo"

El periodista de El Mundo analiza la disputa por el funcionamiento de las primarias de Más Madrid que tuvieron en directo, en este programa, Mónica García y Emilio Delgado. En el vídeo, los detalles de su análisis.

Dos pesos pesados de Más Madrid como son Mónica García y Emilio Delgado tuvieron un encontronazo este pasado lunes, en pleno directo en Al Rojo Vivo, por el funcionamiento de las primarias después de anunciar la ministra que volvería a Madrid para plantarle cara a Ayuso. Por su lado, hace tiempo, Delgado ya había manifestado, en este mismo programa, que "le gustaría" ser ríval de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.

En cuanto a las primarias y al quid de la cuestión del rifirrafe entre ambos de este pasado lunes, García defendía que fuesen los militantes de Más Madrid quienes votasen en las primarias, mientras que Delgado pedía que fueran todos los que estuvieran inscritos en el partido.

"Lo que se vivió ayer fue un espectáculo de altísimo voltaje, con muchísima tensión, periodísticamente soberbio", afirma el periodista Juamna Lamet, de El Mundo. "Pero políticamente bastante negativo para más Madrid, porque la desunión resta".

Lamet tiraba de literatura política para explicar los tres tipos de enemigos que había: "Decía Konrad Adenauer, canciller alemán, que hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y luego los compañeros de partido, que eso ya es el acabose".

Y ahí, añade Lamet, es donde cojea un poco Más Madrid, "en haberse sumado a la lucha cainita por encima de los intereses comunes", porque, según argumenta, "hay un consenso por encima de ellos dos y es que Manuela Bergerot no puede ser la candidata, porque no tira, y a ver si desde ahí pueden construir una candidatura que sea una garantía". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

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