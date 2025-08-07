Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Juana Guardiola (PSOE) pide al PP de Jumilla que "rectifique": "Nos parece que no es de recibo"

La portavoz del PSOE en Jumilla ha asegurado que "nunca ha habido ningún problema" en que se realicen actividades religiosas en el polideportivo de la localidad murciana. "Es totalmente compatible", ha asegurado.

Juana Guardiola, portavoz del PSOE en Jumilla (Murcia), ha indicado que en la localidad nunca había habido ningún problema en celebrar actividades religiosas en espacios públicos.

Por este motivo, ha confesado que no comprende la decisión que ha tomado el PP y Vox de prohibir que se celebren actos islámicos. Además, ha rechazado el argumento que han utilizado los 'populares' para intentar justificar que esta decisión no es xenófoba diciendo que no permiten ninguna actividad religiosa.

"La única actividad religiosa que se realiza en estos espacios es la islámica", ha reconocido Guardiola, destacando que, por tanto, lo que están haciendo es un veto a esta religión en concreto.

De momento, la portavoz del PSOE en Jumilla ha explicado que a nivel regional están actuando coordinados con su partido. "Lo que se aprobó es una enmienda instando al quipo de Gobierno a modificar el reglamento", ha explicado.

Un momento que ha aprovechado para pedirle al PP que "rectifique" y no lleve a cabo este acuerdo. "Nos parece que no es de recibo que se limite el uso de unas instalaciones cuando es compatible", ha insistido, reiterando que hasta ahora esto no había supuesto ningún problema.

