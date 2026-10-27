Alfonso Arús se fija en la decepción de Lamine Yamal y Mbappé: "Se han vendido mucho en la previa del Balón de Oro, ¡ni Cristiano!"

Tatiana Arús repasa en Aruser@s los estilismos de Lamine Yamal e Inés García en la alfombra roja del Balón de Oro, mientras el plató comenta las reacciones de los futbolistas tras quedarse sin el galardón.

La gala del Balón de Oro también ha llegado a Aruser@s. Tatiana Arús ha repasado los estilismos de los protagonistas de la ceremonia, con especial atención a Lamine Yamal y su novia, Inés García, a quienes han definido como la "pareja fashionista" de la noche.

El futbolista lució un diseño de Chanel, mientras que Inés García apostó por un vestido de Giuseppe di Morabito, diseñador italiano. "Era algo sobrio, pero el vestido estaba ajustado", comenta la colaboradora sobre el conjunto de la joven.

El pequeño Keyne, hermano de Lamine Yamal, también estuvo presente en la gala con su traje habitual, generando mucha expectación. Angie Cárdenas, sin embargo, se muestra preocupada por la exposición mediática del niño: "Espero que le expliquen bien las cosas a este niño, porque creo que está completamente desbordado. Es demasiado chiquitín para interiorizar todo lo que pasa", señala.

La conversación se traslada después a las reacciones de los futbolistas durante la ceremonia. "Hubo muchas parejas, pero ¿Mbappé estuvo con Ester Expósito?", pregunta Alfonso Arús.

Y es que las cámaras captaron al delantero francés sentado solo tras conocer que no se llevaría el galardón, que finalmente fue para Harry Kane. "Está sentado como Bertín Osborne", bromea Alfonso Arús al ver las imágenes.

Por su parte, Arthur Arús se fija en las caras de decepción de Kylian Mbappé y Lamine Yamal: "Estaban convencidos de que iban a ganar". "Nunca he visto que un jugador se haya vendido tanto como estos dos en la previa del Balón de Oro", critica Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.