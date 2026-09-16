Juan Lobato (PSOE), sobre el escándalo del Ramón y Cajal: "Cuando Ayuso llega a la presidencia, hay oficialmente 623.000 personas en listas de espera, hoy hay 950.000"

El senador y exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, reacciona al escándalo de las listas de espera del hospital madrileño Ramón y Cajal.

El exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato se pronuncia de forma contundente sobre el escándalo en las listas de espera del hospital Ramón y Cajal, de Madrid (dos responsables del hospital rebajaron la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad) y después de que el Gobierno de Ayuso haya acusa al cirujano que denunció la modificación de las listas de espera."Él mismo las manipuló para trabajar menos", ha afirmado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tal como podemos ver en este vídeo.

"Cuando Ayuso llega a presidenta de la Comunidad de Madrid hay oficialmente 623.000 personas en listas de espera, hoy hay 950.000, es decir, ha crecido un 50% en cifras oficiales, la lista de espera en la Comunidad de Madrid con Ayuso gobernando", afirma Lobato.

Y aun así, critica el senador, "ella siempre en sus discursos, cuando habla de sanidad, defiende que "tenemos las mejores listas de espera". Pero claro, ahora se entiende todo. Pero la realidad es imposible tumbarla. Todo el mundo en Madrid conoce un vecino, un amigo, un familiar que lleva seis o nueve meses, incluso, un año esperando para una cirugía o una prueba diagnóstica".

En cuanto a la acusación que ha hecho la Comunidad de Madrid al cirujano que dio la voz de alarma a todo este escándalo, Lobato se muestra contundente: "Es muy grave y tiene una solución muy sencilla: permita el PP de una vez por todas que en la Asamblea de Madrid podamos tener una comisión de investigación sobre qué está pasando con la sanidad y particularmente con las listas de espera".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido