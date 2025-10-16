José Muñoz (PSPV) critica la privatización de la Sanidad en Valencia: "Esto hace que haya personas que pierdan la vida"

¿Por qué es importante? El portavoz del PSPV ha señalado que la privatización ha aumentado un 29% en dos años, convirtiendo a Valencia en la "quinta comunidad" con el sistema de salud "más mercantilizado".

José Muñoz, portavoz del PSPV, ha indicado que hay muchas personas que señalan que las salas de espera de los hospitales públicos con equipos de radiología están "vacías", mientras que en los privados hay "lista de espera".

Una situación que ha confesado que le preocupa porque deriva de una "privatización del sistema público de sanidad valenciano". El portavoz del PSPV ha explicado en Al Rojo Vivo que en dos años de Gobierno de Mazón ha incrementado en un "29% la privatización".

"Somos la quinta comunidad autónoma con el sistema de salud más mercantilizado", ha señalado, advirtiendo que esta ideología provoca que haya "personas que pierden la vida".

En cuanto a los cribados de cáncer de mama, José Muñoz ha dejado claro que este es un tema que supera la política y el partidismo. "Hay mujeres preocupadas porque no han sido llamadas cuando deberían", ha indicado.

Un asunto sobre el que ha asegurado que le han preguntado al conseller de Sanidad. En concreto, han querido saber si los datos que se han dado a conocer son "la punta del iceberg de algo más grave" y si puede dar garantías de que lo que está ocurriendo en Andalucía no sucede en Valencia.

Sin embargo, ha asegurado que no han obtenido respuesta a ninguna de estas dos preguntas. "La incertidumbre que se cierne sobre esas mujeres es más grande porque el conseller no les da esa seguridad", ha lamentado.

