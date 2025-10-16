El análisis político de Lluís Orriols sobre Ábalos: "Hay tantas pruebas acumuladas que tendría que haber dimitido ya"

Según explica el politólogo Lluís Orriols, "poner estándares sobre cuándo un político debe dimitir es complicado; hay que ser muy minucioso". En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

En 2024, José Luis Ábalos aseguró que dejaría su escaño en el Congreso de los Diputados sólo cuando se le abriera juicio oral. Sin embargo, y según el politólogo Lluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, "poner estándares sobre cuándo un político debe dimitir es complicado".

Porque, tal como argumenta, "si ponemos estándares muy bajos, se puede utilizar las imputaciones para acabar con la carrera de alguien, y hay que ser muy minucioso e ir caso por caso".

Pero en el caso de Ábalos, admite Orriols, "no hace falta que se siente en un banquillo, aquí hay tantas pruebas acumuladas a la vista de todo el mundo que tenía que haber dimitido desde el principio. No lo habrá porque será mejor así desde un punto de de estrategia de defensa, pero desde un punto de rendición de cuentas no hay dudas que tendría que haber dimitido. Y así lo pensó también el PSOE que lo apartó enseguida de sus filas", concluye Orriols.

En el vídeo podemos ver completa esta secuencia, tanto las declaraciones de Ábalos como el análisis de Orriols.