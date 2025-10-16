José Muñoz (PSPV) enumera todo lo que "oculta" Mazón y se pregunta qué hay "tan grave": "Quiere evitar que sepamos la verdad"

Los detalles El portavoz del PSPV ha acusado a Mazón de haber estado más preocupado "por sí mismo" que por lo que estaba sucediendo el día de la DANA. "Hay un intervalo de tiempo en el que no sabemos qué hizo".

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha criticado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por ocultar información relevante sobre el día de la DANA, como su registro de llamadas, trayecto y vídeos del CECOPI. Muñoz se cuestiona qué podría ser tan grave para generar tal opacidad y acusa a Mazón de evitar que se conozca la verdad. Además, señala que el registro de llamadas carece de credibilidad al estar "fabricado" por la Generalitat, y menciona una llamada de Maribel Vilaplana que no aparece. También critica la actitud despreocupada de Mazón en un vídeo llegando al CECOPI.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha señalado que Carlos Mazón ha tenido que "ocultar" su registro de llamadas, su trayecto y los vídeos del CECOPI, recordando que "no querían enviarlos".

Una situación que ha hecho que se pregunte "qué hay tan grave" para que intente generar esa "opacidad" en la documentación que se le pide sobre el día de la DANA. "Lo que quiere es evitar que se sepa la verdad", ha asegurado.

De esta forma, ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana de hablar mucho "de lo que quiere" y no decir "nada" de lo que tendría que hablar. "La jueza le ha invitado a declarar en varias ocasiones pero no le interesa ir porque tendría que decir la verdad", ha apuntado.

En cuanto al registro de llamadas, ha confesado que no hay mucha "credibilidad" en el que tienen porque está "fabricado" por la Generalitat valenciana. De hecho, ha destacado que, de momento, saben de una llamada que tendría que aparecer y que no está, que es la de Maribel Vilaplana.

El portavoz del PSPV también ha reaccionado al vídeo de Mazón llegando al CECOPI, destacando qque es evidente que "no tenía cara de preocupación". Un momento que ha aprovechado para señalar que le sorprendió ver cómo se preocupaba porque no tenia cobertura. "Estaba más preocupado por sí mismo que por la DANA", ha asegurado.

