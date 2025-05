José Muñoz (PSPV) carga contra PP y Vox por su pacto para silenciar a las víctimas de la DANA: "Mazón las insulta y las desprecia"

Carlos Mazón ha negado que hubiera un veto entre PP y Vox a las víctimas de la DANA en la Comisión de Investigación de Les Corts después de que, tras siete meses de lucha, finalmente vayan a poder declarar, algo que las asociaciones de víctimas celebran.

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, confirma en Al Rojo Vivo que hubo un pacto entre PP y Vox para silenciar a las víctimas de la DANA en dicha comisión de investigación: "Sí, rotundamente sí", afirma Muñoz señalando que "el problema que tiene Carlos Mazón ahora es que una vez más insulta a la inteligencia de las víctimas, las insulta y las desprecia desde el primer día".

Muñoz explica que la Comisión de Investigación "está absolutamente pactada por PP y Vox", de hecho, informa que la presidencia de esta comisión la tiene Vox y el PP la vicepresidencia, y es la mesa de esta comisión, donde ellos tienen mayoría, la que aprobaba el plan de trabajo.

De este modo, el portavoz del PSPV detalla que son los partidos políticos quienes presentan diferentes planes de trabajo "y el PP y Vox aprobaron el plan donde no se incluía a las víctimas porque no querían darles voz; PSPV y Compromís presentaron trabajos donde sí incluían a las víctimas, pero no fueron aprobados".

Es por ello, asegura, que ha sido la presión de las víctimas, unida a la de los partidos políticos de la oposición, las que han conseguido que el PP acepte "a regañadientes y contra su voluntad" que las víctimas finalmente vayan a declarar.

"Es lógico que las víctimas puedan venir a su Parlamento, al de todas y todos los valencianos, que es donde se tiene que investigar las causas, las consecuencias y también las estrategias de futuro para que no vuelvan a ocurrir; para poder aportar su opinión, explicarnos cómo se encuentran y que sientan, también, el calor de los representantes públicos", afirma Muñoz.

Y esto –dice– que "todos entendemos, Mazón ha intentado negar desde el primer día", insiste Muñoz, recordando las palabras de Susana Camarero cuando dijo que las víctimas estaban politizadas y que Mazón no rectificó, así como las del portavoz de Vox, quien tachó a las asociaciones de "interesadas" y que Mazón tampoco negó.

El que Mazón haya dicho, después de 7 meses, que no sabía que las víctimas se querían reunir con él, critica y finaliza Muñoz, "demuestra la catadura moral de un president que está en sus horas más bajas y en sus últimas horas de vida política".