Mazón vuelve a reírse de las víctimas de la DANA: niega que el PP y Vox les vetaran en Les Corts

Después de siete meses de lucha, el PP y Vox han levantado el veto que impedía que las asociaciones de las víctimas de la DANA pudieran declarar en la comisión de investigación de Les Corts. Sin embargo, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, volvió a mostrar una actitud de desprecio al negar, sonriendo, que ese veto haya existido.

Las víctimas han celebrado que finalmente puedan contar su experiencia en Les Corts, aunque advierten que no están de acuerdo con cómo se está gestionando. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, explicó que pedirán que todas las asociaciones de víctimas puedan declarar, pero teme que esto sirva para diluir la importancia del testimonio de los familiares de las víctimas mortales, mezclándolos con afectados que solo sufrieron daños materiales.

La oposición también valoró positivamente que PP y Vox hayan cambiado de opinión. José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE, afirmó que "la presión de las víctimas ha acabado con el silencio que el PP y Mazón querían imponer en el Parlamento".

Por su parte, Isaura Navarro, de Compromís, criticó que la comisión podría seleccionar a quiénes dejarán declarar, y que solo permitirán testimonios que encajen en una versión ya preparada.

Lo más llamativo fue la reacción de Carlos Mazón, que negó con una sonrisa que existiera veto alguno: "No ha habido nunca ningún veto… porque no es verdad, no lo es", dijo entre risas. Esta respuesta ha sido vista como una burla hacia las víctimas, que han sufrido durante meses la negación de su derecho a hablar.

Además, el PP y Vox han acusado a las asociaciones de estar politizadas. La vicepresidenta y consellera Susana Camarero aseguró que "hay asociaciones de víctimas con un perfil claramente partidista". Sin embargo, las víctimas solo han pedido poder contar su verdad y experiencia ante Les Corts.

Esta actitud de Mazón y el PP refleja una falta de respeto y sensibilidad hacia las víctimas, que han tenido que insistir durante meses para poder ser escuchadas en un parlamento que parecía querer silenciarlas.