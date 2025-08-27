José Enrique Monrosi crítica la actitud del PP: "Cualquier intento de señalar al ejército, al Gobierno central es una cortina de humo y es muy peligrosa"

El periodista ha insistido en que los datos obligan a asumir responsabilidades: "En la última década, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, se ha recortado el 90% del presupuesto en prevención de incendios entre 2009 y 2022".

En Al Rojo Vivo, el periodista José Enrique Monrosi se ha pronunciado sobre la gestión del PP en los incendios: "Me parece una frivolidad usar chascarrillos con el tema del Ventorro para hablar de la gestión de los incendios, porque lo del Ventorro es un escándalo de dimensiones desconocidas en décadas en nuestro país. Dicho esto, creo que ninguno de los presidentes autonómicos afectados por el fuego ha mostrado una actitud comparable a la de Carlos Mazón".

Monrosi ha insistido en que los datos obligan a asumir responsabilidades: "En Castilla y León, la comunidad autónoma con mayor masa arbórea, gobierna el PP desde siempre. En la última década, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, se ha recortado el 90% del presupuesto en prevención de incendios entre 2009 y 2022".

El periodista ha denunciado que "los montes han quedado abandonados, sin personal, y eso es responsabilidad exclusiva del gobierno autonómico, que lleva décadas en el poder. Cualquier intento de culpar al Ejército o al Gobierno central es una cortina de humo peligrosa".

Finalmente, ha advertido sobre el contexto actual: "Vivimos un cambio de paradigma entre la verdad y la mentira y se convierte en terreno fértil para quienes quieren derribarlo todo. El Partido Popular no debería ser tan irresponsable como para tapar una negligencia de primer grado, como la del señor Mañueco por no invertir en prevención en su tierra".