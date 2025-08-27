Barcones (Protección Civil), ante las críticas e insultos del PP: "Cada uno que se dedique a lo que sabe hacer"

La semana pasada, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, calificó a Virginia Barcones de "pirómana", mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, la ha llamado "hooligan".

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha evitado entrar al juego del Partido Popular, quien le critica y le insulta por su gestión en los incendios que están arrasando España.

La semana pasada, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, calificó a Virginia Barcones de "pirómana", mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, la ha llamado "hooligan".

Al ser preguntada por estos insultos, Barcones ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que "cada uno hacemos lo que sabemos hacer". "En mi caso es trabajar y poner a disposición todos los recursos del Estado para acabar cuanto antes con estos incendios", ha añadido Barcones, quien ha insistido en que "cada uno que se dedique a lo que sabe hacer".

Además, la directora de Protección Civil ha querido dejar claro que "las ayudas ya están abiertas a todos los ciudadanos que hayan sufrido cualquier tipo de daño". "Desde que ocurre el hecho tienen un mes para solicitar las ayudas", ha explicado.

Según ha indicado, cada vez queda menos para poner fin a los incendios. "La Aemet nos ha dicho que tenemos una oportunidad de 48 horas antes de que vuelva a ser desfavorable la meteorología para acabar con los incendios", ha explicado Barcones. De esta manera, la directora de Protección Civil se ha mostrado optimista y "esperanzada", asegurando que "sé que las cosas van a ir bien". "Cada vez estamos más cerca de que este terrible episodio de nuestra historia termine", ha añadido.