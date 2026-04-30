Joaquim Bosch valora la denuncia de Begoña Gómez a Vito Quiles: "Se ha dicho que en el local había cámaras, eso facilita la calificación de los hechos para ver si hay delito"

Begoña Gómez formaliza la denuncia contra Vito Quiles. Según cuentan desde el Gobierno, el agitador "no dejaba salir del restaurante" a la mujer de Pedro Sánchez. "Esto no se puede normalizar porque se está normalizando el odio", exponen. El magistrado Joaquim Bosch analiza jurídicamente esta demanda.

Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), analiza lo que puede pasar con la denuncia que Begoña Gómez ha interpuesto al agitador ultra Vito Quiles por agresión. Según cuentan desde el Gobierno, el agitador "no dejaba salir del restaurante" a la mujer de Pedro Sánchez. "Esto no se puede normalizar porque se está normalizando el odio", exponen.

Vito Quiles subía ayer un vídeo abordando a la mujer del presidente y protagonizando una nueva polémica. Sin embargo, la agresión, según cuentan, se produjo dentro del restaurante.

Así, y en cuanto a la denuncia, explica el magistrado que "todo depende de cuál sea la descripción de hechos (...) Y tendríamos que ver cómo pueden encajar los acontecimientos que pasaron en el interior [del restaurante] porque se han difundido imágenes, pero son del exterior. Del interior hasta ahora no conocemos imágenes y en función de lo que se diga en la denuncia tenemos que analizar si eso es delito o no".

De este modo, explica Bosch, "si, por ejemplo, se alegara que Vito Quiles hipotéticamente hubiera empujado a Begoña Gómez para que no saliera del restaurante, esto podría encajar en la figura del maltrato de obra". En el caso de que "se alegara que por la fuerza se impidiera salir del local a Begoña Gómez, eso podría encajar en unas coacciones o en un delito leve. Es decir, que tendríamos que ver cómo se describe lo que ocurrió", añade el experto.

Por otro lado, "si únicamente Vito Quiles se hubiera limitado a seguir su estilo habitual de hacer seguimientos de personas conocidas para hacerle preguntas reiteradas, eso, en principio, sería impune. No sería una conducta delictiva, no habría infracción penal", explica el magistrado, recordando que sobre esto ya se han pronunciado anteriormente los tribunales, "que consideran que sería una conducta amparada en la libertad de información".

Ahora bien, otra cosa es que "periodísticamente la conducta de Vito Quiles pueda ser cuestionable o discutible", matiza Bosch, poniendo como ejemplo que la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha dicho que Vito "no hace periodismo, sino que hace agitación política y otras cosas", pero "eso no implica que lo que hace Vito Quiles sea delito, a no ser que se demuestre que hubo coincidencia con figuras delictivas como las que he dicho".

De ahí que haya que esperar a ver qué dice la denuncia. Además, señala que se ha dicho que hay cámaras en el interior del local, por lo que "si eso es así, facilitaría bastante la comprensión y la calificación de los hechos para saber si ahí hay delito o no hay delito", concluye Bosch.

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