Joaquim Bosch, juez y miembro de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, ha detallado en Al Rojo Vivo que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "muy discutible jurídicamente". Asimismo, detalla que hay una doctrina "muy consolidada" del Tribunal Supremo que dice que no es suficiente admitir una denuncia o querella con meros recortes de periódicos.

Según el magistrado, "simplemente es un encadenado de noticias periodísticas, algunas ya se han demostrado que son inexactas". Un hecho que ha abierto un "intenso debate en los foros judiciales" sobre "si debería haberse admitido o no a trámite". En cuanto a la querella de la otra organización de extrema derecha, Hazte Oír, que será el juez instructor Juan Carlos Peinado, al estar "ante una situación similar", quién tiene que valorar su contenido y decidir si debe incorporarla.

Sobre que se hayan incoado diligencias previas el juez si son recortes de periódicos, Bosch añade que "la decisión la adopta un juez en el ámbito de sus atribuciones y deben ser respetadas". "Cuando se levante el secreto de sumario, sabremos cuál es su motivación", ha señalado. Sin embargo, ha afirmado que "es cierto que es muy discutible jurídicamente" la denuncia de Manos Limpias. "Por eso, es comprensible que la Fiscalía haya recurrido su admisión", ha agregado.

El magistrado ha aclarado que "hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Supremo, en parte construida a partir de denuncias de Manos Limpias, que dice que únicamente con recortes de periódicos, sin añadidos indiciarios o probatorios, no es suficiente para que se abra una causa penal". "Los tribunales no pueden ir por si acaso a buscar si hay algo", ha aseverado.

"Por regla general, muy mayoritariamente, esto no se admite a trámite", ha explicado, recordando que la única excepción la explica el TS y es, por ejemplo, cómo se destapó el caso de los papeles de Bárcenas. Esta fue a partir de una noticia a toda portada en El País, sin embargo, la prueba sí venía en la información del periódico, "no como en este caso que son meros añadidos de periódicos". "Tendremos que esperar a ver si se archiva o no", zanja.