Joaquim Bosch analiza el aval del Constitucional a la ley de amnistía: "No vulnera ni la separación de poderes ni la igualdad ni la seguridad jurídica"

El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía, con 6 votos a favor y 4 en contra. "Todavía hay que esperar decisiones muy importantes, de momento, el Constitucional ha convalidado la figura jurídica de la amnistía", afirma el magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y jueces para la Democracia.

Esta figura, aclara el magistrado, "no es excepcional", ya que se ha aplicado en Portugal, Francia o Reino Unido, forma parte de la realidad jurídica de Italia, Alemania, Países Bajos y otros países europeos. En este caso, "aquí el tribunal la aplica con los criterios de la doctrina constitucional, porque considera que toda ley se puede aprobar, sobre materias que no estén prohibidas en la Constitución, siempre y cuando no sean contrarias a los derechos fundamentales o a los valores constitucionales", explica Bosch.

Y, por tanto, el Constitucional ha considerado que la amnistía, en este caso, "no vulnera ni la separación de poderes, ni la igualdad ni la seguridad jurídica, porque forma parte inherente del derecho de gracia, que en algunos supuestos implica que no se apliquen las condenas o que no se ejecuten las decisiones jurídicas".

En todo caso, añade Bosch que hay cuestiones que resolver aún, como por ejemplo, la situación de Puigdemont: "Si vuelve a España, se expondría a ser detenido porque el Supremo ha considerado que la regulación concreta de la amnistía, aunque sea constitucional, no excluye que sea aplicable al caso de Puigdemont y, por ello, hay un recurso en trámite de amparo ante el Constitucional, y en los próximos meses será este quien decida si la amnistía será o no aplicable a Puigdemont".

A nivel personal, para el magistrado Bosch, esta ley "sí es constitucional" y comparte "plenamente" los argumentos que ha dado el Constitucional. En el vídeo podemos ver al completo su análisis sobre esta ley de amnistía.