Joan Tardà, tajante tras el desahucio de Maricarmen: "No sé cómo no se incendian las calles; hay que decir ¡basta!"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, se muestra firme con el problema de la vivienda, tras el desgarrador desahucio de Maricarmen, ocurrido en Madrid este miércoles, 23 de septiembre.

"Es el pan de cada día. Hace cuatro días, en Hospitalet, una de una ciudadanas se suicidó. Y de hecho, ya hemos vivido en los últimos años múltiples casos de este tipo", lamenta en Al Rojo Vivo el que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, tras el desgarrador desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid.

Así, el político pone el foco especialmente en la gente joven, que es la más afectada: "No sé cómo aguanta tanto, no sé cómo nos incendian las calles. No sé cómo esta generación, que están absolutamente abandonado, que forman parte de esta nueva clase social del precariado que aspiras a ser pobre trabajando, no sé cómo no sale a la calle".

En los últimos tiempos, no obstante, recuerda Tardà que ha habido rebrotes de este tipo, pero no han sabido mantenerse en el tiempo, a pesar del buen trabajo del sindicatos: "Yo creo que hay que decir basta", afirma.

"Y además la gente joven, que es la más afectada, posiblemente puede arrastrar a la gente mayor, que es la gente que ha resuelto su problema, pero que ve prolongado en sus nietos o en sus hijos todos los sacrificios que ellos hicieron y que ahora ven que sirvieron de poco", concluye el político.

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