La abogada de Maricarmen califica de "desalmados" a Urbagestión: "Se han negado a cualquier opción que no fuera el desahucio"

¿Qué ha dicho? Beatriz Duro señala el evidente deterioro físico que ha sufrido Maricarmen por los intentos de desahucio de la empresa inmobiliaria y asegura que llevan "años" intentando llegar a un acuerdo para evitar el desahucio.

La abogada Beatriz Duro denunció en Al Rojo Vivo que la inmobiliaria Urbagestión se ha negado a cualquier opción que no fuera el desahucio de Maricarmen, calificándolos de "desalmados". Duro destacó el deterioro físico y emocional de Maricarmen tras múltiples intentos de desahucio desde 2025, afirmando que se vulnera tanto el derecho a la vivienda como a la salud. Pese a intentar negociar, la empresa se mostró "inaccesible", rechazando propuestas como comprar la casa o seguir pagando la renta. Además, no permitieron a Maricarmen recoger sus pertenencias. Duro subrayó la importancia de la solidaridad ante la inacción pública.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, denuncia en Al Rojo Vivo que la empresa inmobiliaria Urbagestión "se han negado a cualquier opción que no fuera el desahucio", tachándoles de "desalmados" por una imagen que "queda para la historia" y que supone "la imagen de la vergüenza".

En Al Rojo Vivo, Duro ha comentado que su defendida sigue ingresada y señala el gran desgaste físico que ha sufrido en todos los intentos de desahucio que ha vivido desde 2025 hasta ahora, un deterioro "palmario y más que evidente". "No solamente se vulnera el derecho a la vivienda cuando suceden estas situaciones como las que vivimos ayer (...). El derecho a la salud pues también se ve vulnerado y en el caso de Maricarmen se ve a nivel físico de forma clarísima, imaginaros también como a nivel emocional y psicológico", explica.

Según Duro, Maricarmen lleva "años" intentando llegar a un acuerdo para evitar la situación que se vivió este miércoles, pero denuncia que esta empresa es "inaccesible". "Yo no me puedo comunicar con ellos directamente", desvela, y añade que "nunca han contactado" con Maricarmen.

"Se han mostrado como unos auténticos desalmados porque no han querido negociar absolutamente nada y se les ha ofrecido un montón de alternativas. En el mes de junio también iniciamos unas negociaciones con Casa 47, que depende directamente del Ministerio de Vivienda, que estaban también haciendo de mediadores para poder acercar a las partes y encontrar una solución y se han negado a todo", explica.

Entre esas propuestas estaban comprar la casa, que Maricarmen siguiera pagando la renta que venía pagando consiguiendo los medios para pagar la diferencia, e incluso pagar el precio de mercado, pero la empresa "tampoco ha querido", negándose incluso a permitirla llevarse sus cosas: "No le dejaron ni tiempo para recoger sus pertenencias. Después de haber vivido allí prácticamente toda su vida".

"Estamos todos y todas un poco desbordadas, pero que es verdad que ante la inacción de los poderes públicos hay una red de solidaridad que también de agradecer y es lo que nos salva a todas y es lo que yo creo que hay que rescatar", concluye la abogada.

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