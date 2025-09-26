Joan Tardá, tajante sobre las declaraciones de Turull: "Asociar la economía a la migración es de una perversidad extrema"

El exportavoz de ERC ha dejado claro que el gran debate es "la viabilidad económica de Cataluña" y todos los territorios, señalando que asociar esto a la migración es un error. "La migración aporta riqueza".

Jordi Turull ha aseverado que "no son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación". Una alusión que llega después de que el Congreso tumbara esta misma semana el traspaso de unas competencias migratorias que Turull ha reivindicado como una herramienta "para salvar la nación y la identidad".

Joan Tardá ha confesado que le parece que el secretario general de Junts está cogiendo "una deriva que no tiene nada que ver con su trayectoria socialdemócrata".

El exportavoz de ERC en el Congreso ha indicado que el gran debate es la "viabilidad económica de Cataluña y todos los territorios". Sin embargo, ha dejado claro que asociar este debate al hecho migratorio es de una "perversidad extrema y estúpido".

Joan Tardá ha señalado que la migración "aporta riqueza", insistiendo en que no se trata de una cuestión de personas como ha defendido Turull. "Se está alimentando a la bestia", ha criticado.

