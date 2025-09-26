Llamazares, tras agitar de nuevo Junts el 'Andalucía nos roba': "Vuelven de nuevo a una visión supremacista de Cataluña"

"La derecha está muy nerviosa con la ultraderecha en el mundo, en Europa y también en Cataluña. Y creo que están equivocando la estrategia a seguir", afirma Gaspar Llamazares. En el vídeo, todos los detalles.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a rescatar viejos mantras, agitando aquello de 'Andalucía nos roba' al afirmar, en una entrevista en RNE, que en Cataluña se dejan de dar becas comedor o ayudas a la dependencia mientras "con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio" y "tener un perro de compañía".

"Más allá de que estas palabras no son nuevas, las he oído en el Congreso con los andaluces, con los asturianos y la minería..., forman parte del llamado nacionalismo cultural de determinada época que tiene un poco o bastante de racismo", afirma Gaspar Llamazares, portavoz municipal 'Convocatoria en Oviedo'.

Sin embargo, añade que tiene un elemento preocupante: "La derecha está muy nerviosa con la ultraderecha en el mundo, en Europa y también en Cataluña. Y creo que están equivocando la estrategia a seguir: en vez de hacer una en la que se pongan al frente de la catalanidad (...) vuelven de nuevo atrás, a una visión supremacista de Cataluña e ignoran los datos de la realidad".

No es que solo hagan una mala propaganda, advierte el político, "sino que ignoran la realidad: ¿Quién va a cultivar Cataluña, a poblar las zonas despobladas de Cataluña, a cuidar a los mayores?", pregunta y concluye Llamazares. En el vídeo, podemos ver completa su exposición.

