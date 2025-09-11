Joan Tardà, sobre el "no" de Junts a la reducción de la jornada laboral: "Ha cometido un error inmenso porque buena parte de su electorado está a favor"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, analiza en 'Al Rojo Vivo' las claves de que la reducción de la jornada laboral no haya salido adelante por el voto en contra de PP, Vox y Junts. En el vídeo, los detalles.

PP, Vox y Junts han tumbado la reducción de la jornada laboral y por ende, los trabajadores se quedarán sin trabajar menos. Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, sostiene que Junts ha cometido en "error inmenso" ya que "buena parte de su electorado está a favor de la reducción horaria".

Por otro lado, añade Tardá, que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, "atendiendo a su experiencia política, tendría que haber sido más hábil en la negociación, ya que tanto Bildu como ERC querían introducir tres elementos: recuperar las indemnizaciones anteriores a la reforma, que las comunidades autónomas recuperaran la competencia para aprobar expedientes de reordenación de empleo y, por último, que se cubrieran los salarios de tramitación".

Por último, el político analiza en esta intervención el panorama político acerca de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, si finalmente el Gobierno de España conseguirá sacar adelante estas cuentas: "Yo soy optimista", asegura Tardà. En el vídeo, podemos ver al completo todo su análisis.