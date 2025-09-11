Abandonar todo sin escapatoria: el cruel éxodo forzoso que Netanyahu impone a bombardeos en Ciudad de Gaza

El contexto Israel pretende que la población de la Ciudad de Gaza se vaya a Al Mawasi, al sur, pero tampoco allí van a encontrar refugio. Muchos, desesperados, se niegan a abandonar la urbe.

Israel pretende que todos los habitantes de la Ciudad de Gaza abandonen la urbe y recorran 30 kilómetros, con su vida a cuestas, hasta Al Mawasi, en el sur, donde tampoco van a estar a salvo. El camino es la calle Al Rasheed, una gran avenida convertida ahora en una muestra de la crueldad del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que empuja a los gazatíes de un lado a otro a base de bombardearles.

El Ejército israelí ordenó el martes la evacuación total de la ciudad y este jueves por la noche ha lanzado bengalas que han acabado incendiando las tiendas de campaña. Una señal de advertencia para que la población se desplace hacia el sur. Pero muchos, hartos, dicen que no se van, que puestos a morir prefieren hacerlo en su ciudad: "De nuestra patria no salimos ni muertos", asevera un hombre.

Las fuerzas israelíes pretenden que vayan a Al Mawasi, un pedazo de tierra que tiene apenas un kilómetro de ancho y 14 de largo y que ya se encuentra abarrotado de refugiados que huyeron después de que Israel destrozara sus casas en Rafah y Jan Yunis. Quienes se dirigen hacia allí dejan un horizonte de escombros para enfrentarse a otro lleno de plástico. Así, solo unas 50.000 personas han seguido las órdenes de evacuación, porque Al Mawasi además ha sido atacado más de 100 veces.

Entretanto, en Europa, Ursula von der Leyen solo ha conseguido proponer una suspensión parcial del acuerdo de asociación con Israel, el más importante para el país hebreo. Para Josep Borrell, sin embargo, esto es "tanto como si dijera que va a proponer que mañana llueva", porque depende de un Consejo Europeo que Alemania obstaculiza constantemente, porque su canciller, Friedrich Merz, quiere "esperar al debate interno".

Y mientras tanto, Israel mata cada día a una media de 92 palestinos y sigue adelante con un genocidio que ha masacrado ya a más de 64.700 personas en la Franja de Gaza.