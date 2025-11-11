Ahora

Joan Tardà confiesa que no ve tanta gravedad en la defensa de Sánchez al fiscal: "¿No hay separación de poderes?"

El que fuera portavoz en el Congreso por ERC reacciona a las críticas que ha recibido Pedro Sánchez por defender en una entrevista la "inocencia" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

El PP ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido en una entrevista en El País la "inocencia" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Sánchez no pretende solo gobernar contra el Parlamento, sino dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso solo tiene un nombre: dictadura", ha señalado Cayetana Álvarez de Toledo.

Sin embargo, al que fuera diputado en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardá, no le parecen tan graves las declaraciones de Sánchez y así lo afirma en Al Rojo Vivo: "No veo tanta gravedad. ¿Existe o no la separación de poderes? ¿No hablamos de una democracia avanzada donde la separación de poderes no se cuestiona?".

Es cierto, añade Tardá, que "hay ciertos prejuicios a la hora de analizar esta realidad porque venimos de donde venimos: venimos de fiscales que han actuado como brazos ejecutores del Ejecutivo, y no hace tantos años (...)". En el vídeo podemos ver al completo su opinión y exposición.

