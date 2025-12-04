Joan Tardá analiza el escándalo de Paco Salazar en el PSOE: "El precio a pagar por parte de la izquierda es enorme"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, analiza en este vídeo el "precio a pagar" que supone un escándalo de este tipo para el PSOE y la izquierda y cómo podría solucionarse. En el vídeo, los detalles.

"El precio a pagar por parte de la izquierda es enorme", responde el que fuera diputado en el Congreso por ERC, Joan Tardà, en Al Rojo Vivo, sobre el escándalo de Paco Salazar, denunciado por varias compañeras y extrabajadoras del PSOE por acoso sexual. El precio, asiente Tardà, es mucho mayor que en un caso de este tipo en la derecha: "De aquí a Lima", subraya.

"Estoy convencido de que el precio a pagar no es solo de apoyo popular, sino que también fomenta el relativismo ético, que es fatal para la izquierda", añade Tardà, señalando, no obstante, que "solo se puede compensar si se es muy diligente, incluso si se es tan diligente que a veces puede cuestionarse hasta las garantías: porque el exceso de diligencia aquí está justificado".

Después de contar un caso similar que pasó hace tiempo en ERC, el responsable político de aquella persona dimitía, "por el solo hecho de ser el responsable político de esa persona y no haber actuado con suficiente observancia", matiza Tardá. Por tanto, la conclusión es que, en estos casos, "si hay que pasarse, uno tiene que pasarse, porque el precio a pagar si no es impresionante".

Por otro lado y en otro orden de cosas, el expolítico asegura de forma tajante que "no" habrá divorcio ni tampoco reconcialización entre Junts y el PSOE: "Están condenados a mantener esta conllevancia".

Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.