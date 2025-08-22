Ahora

Joan Coscubiela denuncia estrategia del PP: "No hay polarización, hay una crispación deliberada del PP cada vez que hay catástrofes"

El analista y profesor Joan Coscubiela, visiblemente conmovido por los incendios en Al Rojo Vivo, ha criticado la estrategia del PP, que repite en cada catástrofe: culpar al Gobierno, eludir su responsabilidad y caer en flagrantes contradicciones.

El profesor y analista de La Sexta Joan Coscubiela se ha mostrado conmovido por los incendios: "Estoy bastante impactado por el destrozo de vidas humanas, económico y ecológico que se está produciendo. Además, conozco algunos de esos lugares por haberlos recorrido, y eso golpea aún más".

En Al Rojo vivo, ha reconocido que trata de huir del debate político que se ha desatado, aunque ha aprovechado para dejar claro un aspecto: "No hay polarización política, lo que hay es una estrategia de crispación deliberada por parte del PP. La repiten cada vez que se produce una catástrofe, ya sea una DANA o ahora con los incendios. Ante la dificultad de gestionar estas emergencias y frente a la incompetencia, buscan una fuga hacia adelante, responsabilizando al Gobierno de todo y entrando en contradicciones flagrantes".

Y ha concluido con un deseo: "Espero que como país, como sociedad, seamos capaces de aprender de las muchas lecciones que nos está dejando esta catástrofe".

