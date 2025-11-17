Joan Baldoví: "Cada comparecencia de Mazón ahonda aún más en el cinismo y la desvergüenza"

Mazón justificó no oír dos llamadas de la exconsellera Pradas porque "tenía el móvil en la mochila". Una explicación que el portavoz ha puesto en duda, cuestionando si alguien realmente preocupado por su familia o sus ciudadanos podría desentenderse de esa forma.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en les Corts Valencianes, se ha pronunciado en el programa Al Rojo Vivo sobre la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de investigación, en la que el president ofreció una nueva versión de los hechos sin aclarar dónde se encontraba durante la DANA. Baldoví ha calificado su intervención como "un nuevo ejercicio de cinismo, desvergüenza y caradura".

Mazón justificó no haber atendido dos llamadas de la exconsellera Salomé Pradas, registradas a las 19:10 horas, diciendo que "posiblemente no las escuchó porque tenía el móvil en la mochila".

Ante esta explicación, Baldoví se ha preguntado: "¿Alguien puede creer que una persona realmente preocupada por su familia o por sus ciudadanos se desentienda de esta manera?".

El portavoz ha insistido en que cada aparición de Mazón "profundiza aún más en el cinismo, la desfachatez y la desvergüenza de un presidente que los valencianos no merecíamos en el peor día de nuestra historia".

Además, ha criticado que aún no se hayan aclarado ciertos aspectos: "No ha explicado qué hizo desde que dejó a la persona con la que comió en el parking hasta que llegó al CECOPI, en esas horas críticas en las que había gente ahogándose y no respondió las llamadas de la señora Pradas. ¿Qué estaba haciendo realmente el president de la Generalitat?".

Baldoví ha concluido: "Se me revuelve el estómago cada vez que lo veo. Me pone muy mal cuerpo".

