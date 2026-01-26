El ingeniero Ramiro Aurín, tras el accidente de Adamuz: "La auscultación, que permite detectar roturas, es lamentablemente baja en España"

El experto ha desmontado a Puente, quien dijo que "si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada". "Una reciente con ultrasonidos hubiera dado que había un defecto", ha afirmado Aurín, quien ha criticado "la falta de mantenimiento" de la red.

Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el accidente de Adamuz y las noticias posteriores que han salido sobre el caos total en Rodalies, y ha señalado que "el problema estructural de fondo es la falta de mantenimiento en cantidad, no en calidad", ya que, ha defendido, "los ingenieros y los técnicos de Adif saben perfectamente lo que tienen que hacer". "He repasado la intensidad de la auscultación, que es lo que permite detectar esas roturas de forma temprana, y la verdad es que es lamentablemente baja" en comparación con otros países, ha criticado el ingeniero.

En lo referente a las limitaciones de velocidad, como la que se ha establecido este lunes en una vía del AVE en Tarragona por una rotura, Aurín ha defendido que "lo sensato hasta que no se vuelva a un nivel de mantenimiento preventivo que nos permita anticiparnos", es establecer esos límites. "Cuando se detecta algún problema grave, lo primero que hay es un protocolo de reducción de velocidad reducir la posibilidad de que haya un problema grave", ha explicado.

En este punto, el ingeniero ha querido desmontar la afirmación del ministro de Transportes, quien ha asegurado que "aunque hubiera habido una auscultación el día antes, no se habría visto nada, ni hubiese ofrecido ninguna información relevante". "Yo creo que una auscultación reciente con ultrasonidos hubiese dado que ya había un defecto, no una rotura", ha señalado Ramiro Aurín, a lo que ha apostillado que él considera que "la rotura se produce en la soldadura".

"Primero se rompe la soldadura, y luego, con el movimiento en vertical que tiene el carril en la zona esa, se acaba produciendo un golpe y esa rotura en media luna, que es de manual, es un clásico. Esa es una rotura por impacto, es una rotura que se produce a causa de que los dos extremos están sueltos y poco a poco se va formando un escalón y, finalmente, hay una violencia vertical u horizontal muy grande y se rompe en forma de media luna el otro lado", ha indicado el experto.

En este sentido Aurín ha subrayado que "normalmente, eso quiere decir que la soldadura tenía un micro defecto que, en algún momento determinado, empieza a aflorar". "Ese defecto se detecta antes con ultrasonidos y con el tren de auscultación adecuado", ha defendido, al tiempo que ha expresado que este defecto "muy pequeño no debía ser cuando ha acabado en una rotura de estas características".

