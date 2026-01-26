El ingeniero Ramiro Aurín desmonta a Óscar Puente: "La puntualidad es un indicador del estrés que sufre el sistema"

El ministro de Transportes ha señalado que la puntualidad "es espejo del estrés al que está sometida una red que un día, no hace tanto, fue excelente". "Al cargarla con muchos más servicios, no ha habido la adaptación adecuada", ha criticado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido durante una entrevista con RTVE que "nuestro sistema ferroviario hoy es el mejor que hemos tenido nunca en términos de capacidad y prestación de servicio". "Hay un parámetro en el que no somos los mejores en este momento respecto de otros tiempos pretéritos que es en el de la puntualidad, pero no aislemos la puntualidad del resto de elementos, porque hay que ver el sistema ferroviario en su conjunto. Hoy hay 50 millones de viajeros", ha defendido el líder del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el ingeniero de caminos Ramiro Aurín ha expresado en Al Rojo Vivo que no comparte "en absoluto" el análisis de Puente. "Ahora hay más trenes en servicio que nunca, eso es cierto, nuestra red admite más, pero la puntualidad tiene que ver con el estrés del sistema", ha señalado el experto.

En este sentido, Aurín ha afirmado que "la red española de Alta Velocidad, con el mantenimiento y la gestión adecuada, admite más trenes", a lo que ha apostillado que "lo que pasa es que la exigencia en mantenimiento y en sistemas debe ser mayor". "No es el mejor momento por eso, y cuando dice el ministro que no hay que fijarse en eso, no es cierto, porque la puntualidad es un indicador del estrés que sufre el sistema", ha subrayado el ingeniero de caminos, quien ha defendido que "por eso que es importante".

"No tiene más importancia, entre comillas, los 10 minutos de más en sí mismos como valor absoluto, sino que tiene valor como como espejo del estrés al que está sometida una red que un día, no hace tanto, fue excelente", ha manifestado Aurín, al tiempo que ha criticado que "al cargarla con muchos más servicios, no ha habido la adaptación adecuada".

Para el experto, "es una evidencia que en el momento de la liberalización, a la que no hay que criminalizar porque ha servido para bajar los precios y para que la red admita más trenes, esto ha dado una carga mayor y tendría que haber habido una adaptación mucho más intensa". Así, el ingeniero ha lamentado que "la resiliencia del sistema no ha sido suficiente, empezando por el mantenimiento y seguramente por los medios que se han puesto a disposición del personal de Adif".

