Se elevan a 43 los muertos en el accidente de Adamuz tras recuperar otro cuerpo en el tren Alvia

Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente de Adamuz (Córdoba)

Los detalles La Junta de Andalucía confirma el hallazgo de una nueva víctima mortal en el accidente. El operativo de emergencia mantiene los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo.

El número de víctimas del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, ha aumentado a 43 tras el hallazgo de otro cuerpo en el tren Alvia siniestrado, según la Junta de Andalucía. Los equipos de rescate, compuestos por 400 efectivos, continúan trabajando en la zona cero para retirar los vagones y acondicionar el terreno. Se han troceado el vagón número uno y parte del dos, mientras que el vagón ocho del Iryo ha sido retirado. Paralelamente, 27 forenses han identificado a 25 personas tras realizar 38 autopsias. El operativo incluye bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, Cruz Roja y otros servicios de emergencia.

El número de víctimas que deja el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) asciende a 43 después de que los equipos de rescate hayan recuperado otro cuerpo sin vida del interior del tren Alvia siniestrado, según ha confirmado la Junta de Andalucía.

Este hallazgo se suma a la excarcelación este martes de los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados por los servicios de emergencia.

El operativo desplegado en Adamuz, en el que trabajan 400 efectivos, han mantenido activos los trabajos en la zona cero para llevar a cabo la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo, centrándose la labor en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según la Junta de Andalucía, el vagón número uno y la mitad del dos han sido troceados. Durante la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

En paralelo, 27 forenses del Instituto de Medicina Legal prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Hasta ahora, los forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

Más de 400 efectivos componen el operativo que a lo largo de todo este miércoles va a estar trabajando en los tres escenarios de la emergencia, es decir, la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.

Destaca igualmente la participación de bomberos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto Guardia Civil, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y Policía Nacional (ocho), así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Completan el dispositivo efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), agentes de Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, Adif y Tragsa.

