Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

Accidente en Adamuz (Córdoba)

Se elevan a 43 los muertos en el accidente de Adamuz tras recuperar otro cuerpo en el tren Alvia

Los detalles La Junta de Andalucía confirma el hallazgo de una nueva víctima mortal en el accidente. El operativo de emergencia mantiene los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente de Adamuz (Córdoba)Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente de Adamuz (Córdoba)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El número de víctimas que deja el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) asciende a 43 después de que los equipos de rescate hayan recuperado otro cuerpo sin vida del interior del tren Alvia siniestrado, según ha confirmado la Junta de Andalucía.

Este hallazgo se suma a la excarcelación este martes de los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados por los servicios de emergencia.

El operativo desplegado en Adamuz, en el que trabajan 400 efectivos, han mantenido activos los trabajos en la zona cero para llevar a cabo la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo, centrándose la labor en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según la Junta de Andalucía, el vagón número uno y la mitad del dos han sido troceados. Durante la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

En paralelo, 27 forenses del Instituto de Medicina Legal prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Hasta ahora, los forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

Más de 400 efectivos componen el operativo que a lo largo de todo este miércoles va a estar trabajando en los tres escenarios de la emergencia, es decir, la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.

Destaca igualmente la participación de bomberos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto Guardia Civil, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y Policía Nacional (ocho), así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Completan el dispositivo efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), agentes de Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, Adif y Tragsa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puente desvela que "dos trenes o tres" que pasaron antes que el Iryo accidentado en Adamuz tenían marcas similares a las encontradas
  2. Al menos un muerto y cinco heridos graves por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  3. Francia pide activar a la OTAN en Groenlandia y se muestra dispuesta a participar
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias vuelve a pedir acceso a las diligencias abiertas por las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)