¿Es inevitable la guerra comercial entre EEUU y Europa tras las medidas de Trump? El análisis de la periodista María Tadeo

La periodista María Tadeo, corresponsal en Europa explica en Al Rojo Vivo que en estos momentos la guerra comercial entre EEUU y Europa se plantea como inevitable, de hecho informa que este pasado lunes tuvo lugar un consejo informal con los líderes de la UE y uno de los mensajes que se trasladaron fue que "lo más probable es que exista una guerra comercial entre EEUU y Europa. La cuestión es cómo prepararse y cómo responder ante ella", afirma Tadeo.

Según ha apuntado Trump, el tratado que tienen EEUU y la UE "está desequilibrado" y por lo tanto, una de las formas para equilibrarlo sería, según él, mediante aranceles. Por ello, añade la periodista, "la UE en estos momentos se prepara para ello, y Úrsula von der Leyen ya lo ha advertido: 'Hay que ser pragmáticos y estar preparados'".

La cuestión, no obstante, concluye Tadeo, "es que, en estos momentos, no saben de qué se tratará: si de un 10%, de un 15% o de un 20% o qué idea plantea Trump. Por lo tanto, es complicado preparar una respuesta si aún no saben a lo que se enfrentan". En el vídeo podemos ver completa su intervención.