Imma Lucas, muy crítica con los políticos ante los incendios en España: "Hay alguien que está de vacaciones en este país, y es la empatía"

La periodista ha indicado que la política debe comenzar a entender que el servicio público necesita que se esté de guardia "permanentemente". "Los ciudadanos nos merecemos que se haga una buena gestión", ha apuntado.

Imma Lucas se ha mostrado muy crítica con la actitud que están teniendo los políticos ante la difícil situación que está viviendo España por los incendios que se están produciendo. "En este país hay alguien que está de vacaciones y es la empatía y sensibilidad de nuestros políticos", ha asegurado.

La periodista ha recordado que en total hay 5.000 evacuados, solo 3.000 en León, dejando claro que el presidente de la comunidad no puede estar "de vacaciones" fuera de la zona en la que se esta produciendo el incendio.

"Los políticos se merecen un descanso y los ciudadanos que se haga una buena gestión", ha señalado, dejando claro que la política tiene que entender que el servicio público necesita que se esté "de guardia permanentemente".

"No puedes estar veraneando. El valor del servicio público en este país parece que no exista", ha lamentado.