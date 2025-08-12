Loreto Ochando denuncia la situación que viven los bomberos: "Solo nos acordamos de ellos cuando arde España en verano"

La periodista ha destacado que la situación de los bomberos es un problema transversal que "no tiene color político", lamentando que nos acordamos de ellos en verano y el resto de meses del año "no nos importan".

Loreto Ochando ha denunciado la situación que viven los bomberos tras el polémico tuit que ha publicado, y después borrado, Óscar Puente, en el que cargaba contra el PP haciendo referencia a los incendios que se están produciendo en España este verano.

"Estamos viviendo un momento tan doloroso con los incendios forestales, que mejor nos callamos todos", ha destacado la periodista, indicando que cree que Alberto Núñez Feijóo tampoco puede criticar al ministro por esto después de los tuits que se publicaron de la DANA.

Ochando ha dejado claro que nos encontramos ante un problema "transversal" que no tiene color político. "Los bomberos están infrafinanciados, da igual quien gobierne", ha asegurado, destacando que en la tragedia ocurrida en Valencia hemos aprendido "por las malas" la importancia que tienen.

Por tanto, ha destacado que cree que deberíamos "colorearles la cara a nuestros políticos" por este asunto, lamentando que solo nos acordamos de los bomberos cuando arde España en verano. "Los otros nueve meses del año, no nos importan", ha criticado.