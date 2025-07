Ignacio Urquizu, tajante: "No se pueden hacer políticas de izquierdas porque no hay mayoría de izquierdas"

El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha indicado que hay algo en el discurso de Sumar que hace tiempo que "no encaja", señalando que lo que dicen "no tiene nada que ver con la realidad".

Ignacio Urquizu ha indicado en Al Rojo Vivo que hay algo en el discurso de Sumar que le parece que "no encaja" desde hace mucho tiempo. El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha destacado que dicen que hay una mayoría social de izquierdas.

Un hecho que él ha destacado que habría que comentar mirando las encuestas. Sin embargo, lo que sí que tiene claro es que "no hay una mayoría parlamentaria de izquierdas" a menos que "consideremos que PNV y Junts son de izquierdas", dejando claro que eso es algo que está bastante lejos de la realidad.

De esta forma, ha indicado que hay algo en la propuesta de Sumar que no tiene nada que ver con lo que hay en el Parlamento. "Si las medidas sociales tuviesen alguna viabilidad parlamentaria, ya se habrían puesto encima de la mesa", ha asegurado.

Por tanto, ha dejado claro que si no se hace es porque no hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento. "No se pueden hacer políticas de izquierdas porque no hay una mayoría parlamentaria de izquierdas", ha señalado, recalcando que lo que dicen desde Sumar "no tiene nada que ver con la realidad".