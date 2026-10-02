Ignacio Escolar: "Es evidente que Junts ha recibido presiones para desdecirse de lo que había firmado y acordado con el Gobierno"

El periodista analiza el giro de Junts sobre los decretos de vivienda y apunta a un posible adelanto electoral. El director de 'elDiario.es' sostiene que Sánchez estudia seriamente esa opción y que podría haber novedades en cuestión de días.

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha analizado en Al Rojo Vivo el escenario que se abre en el Congreso ante el rechazo de los dos decretos de vivienda. Escolar considera especialmente relevante el cambio de posición de Junts respecto al acuerdo que había alcanzado con el Gobierno apenas dos días antes.

"Sí, es tremendo lo que ha pasado, porque el decreto que caía y que todos pensaban que iba a salir adelante, el decreto que se había pactado con Junts de manera inesperada en esas 48 horas, Junts ha decidido dar marcha atrás sobre lo que ellos habían pactado", ha señalado.

Escolar ha explicado que ha revisado la propuesta de Junts y considera que el texto evidencia un cambio sustancial respecto al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. Entre otras cuestiones, ha puesto el foco en la regulación de los alquileres temporales, una de las fórmulas que, según ha señalado, se utilizan para elevar los precios de los arrendamientos una vez transcurridos unos meses.

"Junts en el Parlament catalán presentó una reforma para endurecer ese alquiler temporal y ahora, en su propuesta de decreto, después de haber pactado que se regulaba para evitar estos abusos, propone prácticamente dejarlo como está", ha apuntado.

También ha destacado la propuesta sobre la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas relacionadas con los desahucios. "Propone que la prórroga de los alquileres sea pactada con el casero, con lo cual ya no hay prórroga de dos años. Y propone también, como medida llamativa, que se desahucie más rápido a los okupas que entran en las casas", ha explicado.

Para Escolar, se trata de un giro que sitúa a Junts en una posición muy diferente de la que había mantenido durante la negociación con el Gobierno. "Es un marco de debate sobre la vivienda completamente distinto a la realidad de lo que está sufriendo el país", ha resumido.

El periodista también ha apuntado a las posibles razones del cambio de postura de Junts. "A mí me parece que es evidente que Junts ha recibido presiones para desdecirse de un pacto que había tenido firmado, acordado con el Gobierno hace solo dos días", ha afirmado.

Escolar también se ha referido a la información publicada por su medio sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Según ha explicado, el presidente está estudiando seriamente esa posibilidad y las próximas jornadas pueden ser decisivas.

"Se lo está pensando. Yo creo que vamos a tener noticias en un sentido y en otro en cuestión de días", ha señalado. Escolar ha situado uno de los posibles escenarios en la próxima semana y ha explicado que una eventual convocatoria permitiría celebrar las elecciones a finales de noviembre.

"Yo creo que están las opciones sobre la mesa. Tenemos clara la información que hemos dado. Está más que confirmada. El Gobierno lo está estudiando muy seriamente. El presidente, que es quien tiene la última palabra, lo está estudiando muy seriamente", ha afirmado.

A su juicio, una de las claves será el momento en el que el Gobierno decida convocar. Escolar considera que celebrar unas elecciones después de que vuelvan a caer los Presupuestos podría resultar difícil de explicar políticamente.

"La fundamental es que, si el plan es convocar elecciones después de que se caigan los presupuestos, no parece una narrativa muy ilusionante. Sobre todo porque, ¿qué diferencia hay entre estos presupuestos que se van a caer probablemente en el Parlamento, si llegan a votarse, y los que se cayeron años anteriores? ¿Por qué ahora se convocan elecciones y antes no?", ha planteado.

Escolar considera que el contexto de la vivienda no es necesariamente el escenario más favorable para el PSOE, pero apunta a que, entre las distintas posibilidades que tendría el Gobierno para explicar una convocatoria anticipada, el actual conflicto parlamentario podría tener peso.

"No creo que el marco de la vivienda sea el mejor del mundo para el PSOE. Les habría ido mejor probablemente otra crisis internacional, pero dentro de las opciones disponibles para justificar un adelanto electoral, esta es probablemente una de las más interesantes", ha concluido.

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