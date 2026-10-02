Maestre analiza un posible adelanto electoral: "Se ha dado una circunstancia muy favorecedora para la izquierda a la izquierda del PSOE, que es la que necesita ser movilizada"

El periodista Antonio Maestre analiza en Al Rojo Vivo si puede o no haber elecciones este 2026, tras la negativa de Junts a aprobar los dos decretos de vivienda. En el vídeo, los detalles.

Finalmente, Junts ha decidido votar que no a los dos decretos de vivienda, por ende, no saldrán adelante y desde Moncloa se vislumbra ya un adelanto electoral.

"Creo que Junts ha recibido llamadas de fondos y lobbies muy poderoso, por eso, hace 15 días cayó la ley de lobbies y no sabemos por quién", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre, quien admite que esta negativa no le sorprende: "Junts ha protegido el rentismo, que es lo suyo".

A la pregunta de si es posible o no una convocatoria electoral anticipada o de, incluso, si es el momento de que Pedro Sánchez apriete ese botón de "adelanto electoral", Maestre reflexiona: "La política a veces es conjugar con las cartas que tienes y no con las ideales".

"Creo que se ha dado una circunstancia, tiene un nuevo marco que es muy favorecedor para la izquierda a la izquierda del PSOE, que es la que necesita ser movilizada", añade.

Así que, tal como subraya, "puede que para el PSOE no sea la mejor opción, pero sí lo es para la izquierda que tiene a su izquierda y que necesita un espaldarazo como este movimiento en la calle". Por ello, remata: "Creo que es la mejor opción de las peores que tiene", concluye Maestre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.