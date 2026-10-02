Eizabeth Duval, desde la movilización por la vivienda: "Hay un enfado mayúsculo y una decepción enorme con las instituciones"

La filósofa y escritora Eizabeth Duval está en el Congreso de los Diputados y nos cuenta desde primera mano cómo están los ánimos ante la no aprobación de los decretos.

Finalmente, Junts ha decidido votar en contra de los dos decretos de vivienda y el ambiente en las calles es francamente de decepción. Así nos los cuenta, para Al rojo Vivo, la filósofa y escritora, Elizabeth Duval, que se encuentra en la manifestación y concentración que hay frente al Congreso de los Diputados.

"Creo que en el momento en el que trazaron los dos decretos se dio casi por descontado que el segundo iba a caer, pero que el primero, como incluye bonificaciones a caseros o a inquilinos, las demandas que había haciendo Junts, como está de alguna manera rebajado, era muy posible que llegara a aprobarse en el Congreso", afirma Duval, recordando cómo algunos desahucios, en virtud de esa decreto, se han paralizado.

Sin embargo, lo que ha sucedido es que "Junts lo que ha decidido es que esos desahucios que no se hicieron ellos prefieren que se hagan. Ellos quieren que esos desahucios sigan adelante. Y ante eso, la reacción general que yo veo aquí es de un enfado mayúsculo, una decepción enorme con las instituciones y la creencia de que quienes están en el Congreso que están aquí al lado no hacen prácticamente nada por la gente", admite Duval.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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