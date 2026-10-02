Monrosi: "Si Junts tumba los decretos, el escenario principal es que Sánchez anuncie elecciones en las próximas horas o días"

El periodista sitúa en el 29 de noviembre una posible fecha electoral y asegura que Moncloa estudia convocar elecciones si Junts tumba los dos decretos de vivienda, mientras los diputados del partido mantienen su negativa.

Desde el Congreso de los Diputados, el periodista José Enrique Monrosi ha explicado el escenario que maneja Moncloa ante la posibilidad de que Junts vote en contra de los dos decretos de vivienda. El periodista sitúa ahora el dilema del Gobierno entre mantener la legislatura o avanzar hacia una convocatoria electoral.

Según la información del periodista, el presidente del Gobierno lleva buena parte de la mañana reunido con varios de sus ministros en el Palacio del Congreso. El escenario que, a esta hora, cobra más fuerza pasa por una convocatoria anticipada si Junts tumba finalmente los dos decretos.

"Si se confirma, y todo parece indicar que Junts tumba hoy los dos decretos de vivienda, en los próximos días, próximas horas, durante el fin de semana o a principios de la semana que viene, el presidente del Gobierno podría anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones", ha explicado Monrosi.

El periodista insiste en que esa sigue siendo, según la información que maneja su medio, "la principal hipótesis" sobre la mesa en estos momentos.

Monrosi también ha explicado la información publicada por 'elDiario.es' sobre el 29 de noviembre como posible fecha electoral. Según ha señalado, no se trata de una fecha cerrada, pero encajaría con los plazos legales si la disolución de las Cortes se produjera la próxima semana.

"Esos 54 días que hay antes de la convocatoria de las elecciones, si las Cortes se disuelven la semana que viene, cuadrarían justo con el domingo 29 de noviembre", ha explicado. El domingo siguiente, 6 de diciembre, coincidiría además con el Día de la Constitución.

El periodista ha señalado que algunas fuentes no descartan ese otro escenario, aunque considera menos probable que las elecciones se celebren una semana después.

Mientras tanto, los diputados de Junts mantienen públicamente su posición. Monrosi ha contado que ha preguntado a varios parlamentarios del partido en los pasillos del Congreso si son conscientes de que su decisión puede precipitar el final de la legislatura.

"La respuesta que nos han dado es que no ha cambiado nada, que siguen en el no. Y sí, siguen en el no", ha señalado.

Por ahora, por tanto, la atención está puesta en los movimientos de Moncloa y en la posibilidad de que el presidente tome una decisión en las próximas horas. "Insistimos en lo que se trabaja en el Palacio de la Moncloa ahora mismo: al parecer, en un anuncio en las próximas horas de convocatoria anticipada de elecciones", ha concluido Monrosi.

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