Ignacio Escolar, sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado : "La primera media hora ha sido un absoluto circo"

El periodista ha criticado la forma que ha tomado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por la comisión Koldo: "Se ha convertido en una causa general contra Sánchez, en un totum revolutum donde cabe todo".

Ignacio Escolar ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por la comisión Koldo. "Para mí, la primera media hora de la comparecencia ha sido un absoluto circo", ha afirmado. "Cualquier espectador que se haya puesto a ver lo que estaba pasando ahí, y haya visto cómo el presidente intentaba responder mientras le volvían a repreguntar, habrá sentido lo mismo. Creo que en estas mesas de debate hemos sido, de media, bastante más educados de lo que han sido hoy en el Senado".

El periodista ha comparado el tono de las intervenciones parlamentarias con el de los debates televisivos: "Aquí algún día nos podemos pisar, pero ese espectáculo no lo veo nunca".

Escolar ha recordado que la comisión de investigación fue creada para esclarecer la operación Delorme, vinculada al caso Koldo, y ha criticado que "ya estamos con el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, el rescate de Europa y mil cosas más que no forman parte del objeto de la investigación".

En su opinión, "la comisión se ha convertido en una causa general contra Sánchez, en un totum revolutum donde cabe todo: el pacto con Bildu, el Ayuntamiento de Navarra, el hermano de Sánchez… y creo que poco tiene que ver una cosa con la otra".

