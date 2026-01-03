Ahora

Tensión en Venezuela

Guillermo Pulido habla de una posible colaboración interna en el ataque de EEUU a Venezuela: "Seguramente haya fuerzas infiltradas"

El analista internacional ha apuntado en Al Rojo Vivo que en la operación hubo probablemente "algún tipo de colaboración interna o inteligencia muy medida y un ataque también muy limitado".

Guillermo Pulido colaboración interna

Los ataques estadounidenses a Venezuela en la madrugada de este sábado se han saldado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Además, diferentes zonas venezolanas han sufrido bombardeos en un ataque aéreo que intensifica aún más las tensiones entre países.

En Al Rojo Vivo, el analista internacional Guillermo Pullido ha señalado que "seguramente las fuerzas armadas venezolanas estén infiltradas, por lo menos parcialmente, para saber la información y cómo iba a ser el plan de respuesta".

En este escenario, ha apuntado que "los bombardeos habrán pavimentado destruyendo las defensas antiaéreas para que los helicópteros, sabemos por las imágenes que por lo menos del regimiento 160 de operaciones especiales está involucrado en esta operación, adentrándose en Caracas, probablemente en Fuerte Tiuna, que es donde quizás estaba Maduro, para detenerle".

"Porque ahí no solo hubo bombardeos sino que se vieron helicópteros yendo aproximadamente en esa dirección", ha aclarado. A continuación, ha agregado que en la operación hubo probablemente "algún tipo de colaboración interna o inteligencia muy medida y un ataque también muy limitado". Este sábado se produjo, según ha remarcado, "un bombardeo generalizado y un asalto para tomar a Maduro, no una invasión a gran escala".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que Maduro y su mujer han sido capturados tras los ataques a Venezuela
  2. Ataque a Caracas, en directo | Delcy Rodríguez dice desconocer el paradero de Maduro y pide a EEUU una prueba de vida
  3. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  4. Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos
  5. Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal
  6. La borrasca Francis dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana