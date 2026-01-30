Gonzalo Bernardos, sobre el debate por la revalorizacion de las pensiones: "Esto es un teatro del malo, que deja a los políticos con muy baja credibilidad"

El economista y analista de Al Rojo Vivo cuestiona el choque político por las pensiones y señala el consenso de fondo entre PP y PSOE: "¿Quién quiere más a los pensionistas? Es una trifulca absolutamente innecesaria".

El profesor de Economía y analista de Al Rojo Vivo, Gonzalo Bernardos, ha sido muy crítico con el rechazo parlamentario a la revalorización de las pensiones y con el cruce de reproches entre PSOE, Junts y PP. A su juicio, la escena responde a un enfrentamiento estéril que solo erosiona la credibilidad política: "Esto es teatro del malo. Es exactamente lo que los políticos no deberían hacer nunca, porque les hace perder credibilidad".

Bernardos ha subrayado que existe un consenso de fondo que hace incomprensible el conflicto: "Está muy claro que el Gobierno quiere subir las pensiones conforme a la inflación del año pasado y también está muy claro que el Partido Popular está de acuerdo. Entre los dos suman. Entonces, ¿quién quiere más a los pensionistas, el PP o el PSOE? Me parece una trifulca absolutamente innecesaria".

En este sentido, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, aunque con cautela: "Los pensionistas, por ahora —y digo muy claro, por ahora— pueden estar tranquilos, porque van a mantener su poder adquisitivo. Otra cosa será lo que pase en el futuro".

"Cuando creces mucho más que los demás paises, es normal tener una inflación algo más elevada"

En relación con la inflación, Bernardos ha señalado que la evolución reciente no es alarmante: "La inflación ha bajado del 2,9% al 2,4% y, desde mi punto de vista, no hay un gran problema inflacionario en España. Es cierto que estamos por encima de la media de la zona euro, pero también crecemos el doble. Somos uno de los países estrella de la eurozona, si no el que más. Cuando creces mucho más que los demás, es normal tener una inflación algo más elevada".

Además, se ha mostrado moderadamente optimista respecto a los próximos meses: "Espero que este año las materias primas, sobre todo cuando termine el invierno, nos den alguna alegría: que los precios suban menos e incluso que algunos bajen de forma significativa, y que los alimentos dejen de ser un factor clave de la inflación".

Por último, el economista se ha referido a la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios para los días 9, 10 y 11 de febrero, bajo el lema "Ni un accidente más". El paro afectará a ocho empresas del sector, entre ellas Renfe, Ouigo e Iryo, y reclama garantías de seguridad, mantenimiento, protección laboral y calidad del servicio.

Bernardos ha mostrado un apoyo claro a los trabajadores: "Toda mi solidaridad y toda la razón con los maquinistas. Les apoyo por completo. Tienen que hacer su trabajo con total seguridad. Ser maquinista no puede ser una profesión de riesgo".

