El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, analiza en Al Rojo Vivo la marcha de Nadia Calviño del Ministerio de Economía y el perfil de su sucesor, Carlos Cuerpo, persona de la máxima confianza de la hasta ahora ministra. "La ministra de Economía va a ser María Jesús Montero y él va a ejercer de Secretario de Estado", afirma rotundo Bernardos, que señala que no le parece bien que pongan a una médica de ministra de Economía.

Pero, ¿por qué cree que Cuerpo no va a ejercer como el verdadero ministro de Economía? "Porque quien tiene las responsabilidades en el área económica es Montero, que es la vicepresidenta primera", destaca Cuerpo, que explica que "el problema que tiene Montero es que no puede ser ministra de Economía y Hacienda porque iría al Ecofin, donde se le notaría que de economía no sabe". "Tienen que poner a un técnico para ir, y ese es Cuerpo", explica Bernardos, que resalta que "nunca se ha visto en España que la ministra de Hacienda tenga responsabilidades en el Ministerio de Economía".

"Estamos delante de un nombramiento encubierto, que es el de María Jesús Montero como plenipotenciaria en el área de Economía y Hacienda y yo, personalmente no estoy de acuerdo", afirma Bernardos, que destaca que el país tiene "muchas personas que son economistas". "Me parece que es una decepción que Montero sea la nueva ministra de Economía del país", insiste Bernardos, que destaca que su preferencia era Manuel de la Rocha: "Ya es hora de que un Gobierno socialista tenga un ministro de Economía socialista, Nadia Calviño era neoliberal".