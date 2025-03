Gonzalo Bernardos, sobre los aranceles de Trump: "Es un niño pequeño que está convirtiendo a EEUU en un país de cachondeo"

Los aranceles de Donald Trump a Canadá se aplazan también, hasta el mes de abril, tras retrasar antes los de México. "Lo he hecho como un favor y como muestra de respeto por la presidenta Sheinbaum", con la que Trump han dicho tener una relación "muy buena".

Sin embargo, y para Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, "Donald Trump es un niño pequeño que está convirtiendo a EEUU en un país de cachondeo y que está jugando al Monopoly y al Risk, es decir, al juego del dinero y al juego de invadir países".

"Los aranceles, tal como los está poniendo, son un desastre integral", añade el economista. Según señalan analistas americanos, "de una situación de buena expansión económica, EEUU está en estos momentos en recesión, e indiscutiblemente no se lo van a perdonar, y van a tener que rectificar, aunque no tenga ni idea de qué hará mañana. Porque sus actuaciones están basadas en caprichos y no tienen ningún plan ni ni están basadas en ninguna teoría económica", finaliza Bernardos.