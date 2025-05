El Gobierno, "optimista" con el nuevo papa León XIV: "El legado de Francisco parece que está en buenas manos"

No lleva ni un día de pontificado, pero, aunque aún "es muy pronto", el Gobierno ve en León XIV "un papa que nos hace recordar mucho el legado del papa Francisco" y cree que ese legado "está en buenas manos". Así lo traslada en Al Rojo Vivo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que a su vez es el máximo responsable de las relaciones entre el Ejecutivo español y la Iglesia.

En particular, Bolaños destaca las primeras palabras como pontífice del hasta ahora cardenal Robert Prevost -con sus referencias a tender puentes- y su trayectoria como misionero"en una de las zonas más pobres de Iberoamérica" pese a ser originario de Estados Unidos. "Sin ninguna duda serán papas diferentes", señala el ministro, que no obstante pronostica que el de León XIV será un papado "cerca de los derechos humanos, de las personas necesitadas" y de "las grandes causas de justicia social".

La relación del Gobierno con su predecesor, destaca Bolaños, era muy "especial" y "cercana" y, a su juicio, "el papa Francisco es un papa irrepetible por el carácter que tenía", pero la voluntad del Gobierno es seguir esa línea con León XIV y "continuar con esa voluntad de diálogo". "Llegar a acuerdos" y "respetarnos cuando haya diferencias", que seguro que las habrá, agrega.

Por otra parte, el ministro explica que ha tenido comunicación con los cardenales españoles antes del cónclave y también en las últimas horas. El de Prevost, revela, era precisamente uno de los nombres que estos le planteaban como un candidato factible. "Mi sensación es que los cardenales españoles están muy contentos con la elección del papa León XIV", afirma.

Los temas pendientes

A preguntas de Antonio García Ferreras sobre los temas que han quedado pendientes tras la muerte de Francisco entre España y el Vaticano, el ministro Bolaños asegura que la resignificación del Valle de Cuelgamuros ya se cerró con el acuerdo con la Santa Sede y el Arzobispado de Madrid, pero reconoce que sobre la mesa sigue la cuestión de la reparación de las víctimas de abusossexuales en la Iglesia.

"Es uno de los asuntos que tenemos que seguir trabajando", admite Bolaños, que alude al informe del Defensor del Pueblo al respecto: "La voluntad del Gobierno es cumplir en la parte que nos toca ese informe", afirma. "Hay conversaciones, ha habido conversaciones durante este tiempo. Espero que las siga habiendo y que podamos acercarnos para lograr una posición que sea compartida de la Iglesia católica y del Gobierno de España", manifiesta.

La visita a España que nunca fue

Por otra parte, Bolaños recuerda que Francisco no llegó a visitar España como papa, pero "no por falta de ganas". "Quería ir a Canarias a encontrarse con los migrantes", con las personas más vulnerables, destaca Bolaños, pero en sus últimos años de papado "no le acompañó la salud" y no pudo cumplir ese deseo.

Preguntado acerca de si el Gobierno va a invitar al nuevo pontífice a visitar nuestro país, el ministro hace hincapié en que todavía "estamos en el primer día" y ya habrá habido "centenares de invitaciones". "Por nuestra parte, por supuesto que estaríamos encantados, como país hospitalario que somos, de recibir al papa León XIV", apostilla.

Señales para el optimismo

Finalmente, al ser preguntado por el enfado de ciertas voces ultras ante la elección del nuevo papa, Bolaños cree que "esas primeras señales del papado de León XIV son para ser optimistas en el mantenimiento de una línea de una Iglesia muy aperturista, que intenta abrazar las causas sociales del planeta". "Es imprescindible que así sea", sostiene, porque el jefe de la Iglesia católica es una referencia para millones de personas en todo el mundo.

"Alguien que abraza la causa de los que no tienen nada, de los migrantes, los derechos humanos, el cambio climático, todos los grandes retos y desafíos que tiene el planeta, creo que es muy positivo. Necesitamos personas que estén comprometidas con el futuro de la humanidad", continúa Bolaños, que concluye: "Vamos a dejar trabajar al papa León XIV, porque es el primer día de su papado, pero sin duda yo creo que el legado del papa Francisco parece que está en buenas manos".