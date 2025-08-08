Ahora

Derretidos o alterados

Maquillaje o comida contra el calor: los productos que se echan a perder si no se mantienen a temperatura ambiente

Los detalles Con la llegada del verano y las olas de calor, los expertos recomiendan guardar algunos artículos en pequeñas neveras o lugares donde los grados no superen los 25.

Algunos productos como las medicinas pueden echarse a perder por el calor.
La ola de calor que está azotando todo el territorio español desde el pasado domingo dejará temperaturas de más de 40 grados que obligarán a los ciudadanos a buscar sombras, usar aires acondicionados y buscar lugares como playas o piscinas para pasar unas jornadas menos calurosas. Los habitantes no son los únicos afectados sino que algunos productos como comidas o medicinas podrían estropearse si no se guardan en el lugar indicado.

Muchos ordenan sus medicamentos en cajones o productos alimentarios en despensas, sin embargo, no todas las temporadas del año son aptas para su preservación.

Las frutas y verduras suelen guardarse en la nevera por lo que este sistema no suele alterarse con la llegada del verano. No obstante, otros productos más grasos como la leche, incluso cerrada, o el chocolate pueden estropearse con más facilidad ya que el calor también penetra en cajones y armarios, zonas donde suelen colocarse.

Es por ello que incluso artículos de maquillaje o cremas deben guardarse a temperatura ambiente, con 25 grados de máxima o guardarse en pequeñas neveras específicas.

Lo mismo ocurre con los medicamentos, si no se mantienen a la temperatura recomendada pueden llegar incluso a derretirse.

