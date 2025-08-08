Derretidos o alterados
Maquillaje o comida contra el calor: los productos que se echan a perder si no se mantienen a temperatura ambiente
Los detalles Con la llegada del verano y las olas de calor, los expertos recomiendan guardar algunos artículos en pequeñas neveras o lugares donde los grados no superen los 25.
La ola de calor que está azotando todo el territorio español desde el pasado domingo dejará temperaturas de más de 40 grados que obligarán a los ciudadanos a buscar sombras, usar aires acondicionados y buscar lugares como playas o piscinas para pasar unas jornadas menos calurosas. Los habitantes no son los únicos afectados sino que algunos productos como comidas o medicinas podrían estropearse si no se guardan en el lugar indicado.
Muchos ordenan sus medicamentos en cajones o productos alimentarios en despensas, sin embargo, no todas las temporadas del año son aptas para su preservación.
Las frutas y verduras suelen guardarse en la nevera por lo que este sistema no suele alterarse con la llegada del verano. No obstante, otros productos más grasos como la leche, incluso cerrada, o el chocolate pueden estropearse con más facilidad ya que el calor también penetra en cajones y armarios, zonas donde suelen colocarse.
Es por ello que incluso artículos de maquillaje o cremas deben guardarse a temperatura ambiente, con 25 grados de máxima o guardarse en pequeñas neveras específicas.
Lo mismo ocurre con los medicamentos, si no se mantienen a la temperatura recomendada pueden llegar incluso a derretirse.