Gerardo Camps (PP), tras la comparecencia de Cerdán en el Senado: "Intentaba confundir y lanzar cortinas de humo constantemente"

El senador de PP, Gerardo Camps, uno de los 'populares' encargados en hacerle las preguntas correspondientes a Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado, valora su comparecencia con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. En el vídeo, su entrevista al completo.

Una vez finalizada la comisión de investigación en el Senado contra el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el senador de PP, Gerardo Camps, el encargado de los 'populares' en hacerle las preguntas correspondientes, valora su comparecencia y actitud en Al Rojo Vivo.

Con respecto a su comparecencia anterior, la que realizó Santos Cerdán hace un año, en la comisión de investigación del caso Koldo, cuando aún no estaba imputado, "como venía solo [y no arropado por su partido como en aquella ocasión] le he notado más nervioso, menos altivo y altanero", ha asegurado Camps.

Aunque, tal como añade el senador, "ha pretendido durante muchos momentos lanzar cortinas de humo constantemente o entrar en rifirrafe incluso con el propio PSOE o cuando ha entrado en debate con senadores del PP, Alfonso Serrano o Ana Beltrán. Lo que intentaba era confundir y lanzar cortinas de humo".

Tras señalarse Santos Cerdán, una vez más, en este caso en dicha comisión, como víctima de una persecución, negando incluso hasta las evidencias, Camps ha asegurado que el que fuera secretario de Organización de los socialistas "se coloca en el terreno de la irrealidad".

Esto es, según el senador, "pretende hacernos creer que todo es fruto de una conspiración y que de ella nace una persecución política hacia su persona, pero en realidad él sabe perfectamente que hay pruebas sólidas que demuestran que había organización criminal que llevaba al corazón mismo del poder, al Gobierno de España, y que ahora intenta justificar de cualquier forma que eso no fuera así".

"Hoy ha callado para no mentir, porque la otra vez que vino sí lo hizo", sentencia Camps. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

