Gemma Robles valora las palabras de García Ortiz: "La polémica no es que esté, sino si tenía que haber llegado hasta hoy como fiscal general"

La periodista ha señalado que, por seguir como fiscal general del Estado, "perjudica a la institución porque todo el foco está en la persona, no en el cargo".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su presencia en el acto de la apertura del Año Judicial pese a las múltiples críticas que está sufriendo desde hace meses por estar procesado por un presunto delito de revelación de secretos.

Pese a ello, ha comenzado su discurso sin rodeos: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal".

Una situación que ha analizado Gemma Robles en Al Rojo Vivo: "La polémica no es que esté hoy, tenía que estar porque permanece en el puesto de fiscal general del Estado. La polémica es si tenía que haber llegado a hoy como fiscal general. La situación es endiablada porque ha hecho algo que le debe a la institución, que es pedir un reconocimiento y encapsulamiento de la institución y los fiscales que se ven afectados porque el jefe supremo está procesado".

"Él insiste en la verdad y el Gobierno utiliza también ese argumento para decir por qué defienden hasta el final al fiscal. Porque no es verdad la causa por la que está procesado, pero es verdad que esté perjudica a la institución porque todo el foco está en la persona, no en el cargo", ha concluido.